Maraisa aposta em look curtinho brilhante com decote transparente

Cantora Maraisa publica fotos exibindo look escolhido para show no Mato Grosso e arranca elogios dos seguidores

A cantora Maraisa (34) chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos exibindo o look para mais um dia de trabalho ao lado de sua dupla e irmã, Maiara (34)!

Na manhã desta quinta-feira, 04, a sertaneja surgiu deslumbrante em série de cliques publicados em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a artista posou toda produzida para apresentação na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, usando um vestido justinho ao corpo, deixando em evidência suas curvas perfeitas.

Exibindo o visual com os cabelos curtinhos, a famosa apostou no carão e surgiu sorridente, recebendo chuva de elogios da web com o look brilhante com decote V em transparência.

"O curtinho que vocês amam!! Pronta para o show em Lucas do Rio Verde-MT", escreveu Maraisa na legenda da postagem.

Nos comentários do post, os fãs exaltaram a beleza da gata. "Amiga do céu que coisa mais linda! AMEI", disse Mariana Fagundes. "Amei esse cabelo sexy e muleka dependendo do look @maraisa poderosa!!!!!", elogiou Renata Banhara. "Perfeita demais da conta", "Maravilhosaaaaa", "Deusaaaa", "Meu Deus, que mulher", "Gatíssima", destacaram os admiradores.

Confira o look de Maraisa:

Maraisa dá 'cantada' em Elon Musk

Recentemente, Maraisa deu o que falar nas redes sociais ao paquerar o bilionário Elon Musk (51). Ela viu uma notícia dizendo que ele não faz sexo há anos e se identificou com ele. Há pouco tempo, a artista brasileira contou que estava sem relações íntimas há um tempo e brincou de flertar com o estrangeiro. “Lonlon, temos muitas coisas em comum, sabia?! Você tinha que vir aqui pro Brasil me conhecer! Mas com que jeito né? Você tá sempre trabalhando e eu também... difícil”, disse a sertaneja.

