Maisa Silva esbanja estilo e beleza ao compartilhar look escolhido para o festival Coachella

A atriz Maisa Silva foi aos Estados Unidos acompanhar o festival de música Coachella e mostrou um de seus looks estilosos para os seguidores

Neste domingo, 23, Maisa Silva deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram um dos seus looks escolhidos para comparecer ao festival de música americano Coachella.

A atriz esbanjou estilo e beleza usando uma blusa cropped laranja que deixava um pouco da sua barriga à mostra. Maisa complementou o look com uma calça preta.

“Coachella Dia 2”, escreveu a influenciadora que curtiu os shows do grupo de K-pop BlackPink e da cantora Rosalía, na legenda da postagem.

Os seguidores da atriz da série “De Volta os 15” adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários do post! “Linda! E ainda viu BlackPink”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “você serviu tanto no look”.

Poderosa!

Quem também recebeu uma chuva de elogios neste último domingo, foi a atriz Larissa Manoela que compartilhou um ensaio fotográfico.

Larissa surgiu em suas redes sociais toda produzida com maquiagem brilhante e um vestido tomara que caia.