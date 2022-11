Maisa Silva esbanja elegância ao posar com look rosa em hotel que está hospedada em Dubai

A atriz Maisa Silva compartilhou uma série de fotos em que aparecia usando um look estiloso no hotel que está hospeda durante sua viagem para Dubai

Neste domingo, 27, Maisa Silva (20) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram fotos de um de seus looks em sua viagem a Dubai.

No hotel onde está hospedada, a atriz esbanjou beleza e estilo ao surgir com um look composto por um blazer preto e um cropped. Para completar o look, a estrela da série “De Volta Aos 15” ainda usava uma calça rosa confeccionada em vinil.

“Vai jacaré jacaré”, escreveu Maisa na legenda da série de fotos em que aparecia atrás de uma escultura azul de um crocodilo em seu hotel.

Os fãs da artista adoraram o carrossel composto por três fotos e exaltaram sua beleza! “Nossa, é muito a paixão da minha vida”, escreveu um seguidor. E outro fã comentou: “Linda”.

Copa do Mundo!

Na última quinta-feira, 24, Maisa foi ao Catar assistir presencialmente o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.

A atriz mostrou seu look, em que usava o uniforme oficial da seleção, em um ônibus indo para o estádio onde acompanhou a vitória do Brasil.