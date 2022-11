Maisa Silva esbanja beleza ao posar com look de couro e fãs rasgam elogios: “Deusa”

A atriz Maisa Silva surgiu esbanjando beleza em um look luxuoso em novas fotos para suas redes sociais e recebeu chuva de elogios de seus seguidores

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 21h11

Nesta segunda-feira, 14, Maisa Silva (20) deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos vestindo um look de couro.

Nas fotos, a atriz apareceu vestindo uma jaqueta e calça de couro preto. A estrela de “De Volta Aos 15” ainda usava um corpete cinza por baixo da jaqueta.

Para legendar o carrossel de quatro fotos publicado em seu Instagram, a influenciadora parafraseou um verso da música “Karma” presente no novo álbum da cantora Taylor Swift (32), “Midnights”.

A atriz Larissa Manoela (21) elogiou a amiga e escreveu nos comentários: “Perfeita”. A influenciadora Thaynara OG (30) também comentou: “Que lindeza”.

Os seguidores da artista adoraram as fotos do look e rasgaram elogios nos comentários! “Deusa”, comentou um fã. E outro seguidor elogiou: “Linda demais”.

Fofura!

Em entrevista ao PodCARAS, Silvia Abravanel (51) relembrou a época em que dirigia Maisa no programa "Bom Dia & Cia".

"Maisa foi me dada de presente, um grato presente. Eu já tinha visto ela no Raul Gil. Tinha uma menininha com o pai, aí uma menina que trabalhava comigo falou assim 'cê lembra da Maisa, aquele toquinho que dança no Raul Gil'?", comentou Silvia.