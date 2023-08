Maisa Silva aposta no luxo ao eleger look elegante para show de Alok: “Linda”

A atriz Maisa Silva surgiu com look luxuoso para o show de Alok que estava repleto de famosos no Rio de Janeiro

Neste sábado, 26, um show de Alok na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, mobilizou diversos famosos que marcaram presença no evento como Tadeu Schmidit, Sabrina Sato e Angélica Ksy. Quem também acompanhou a apresentação grandiosa do DJ foi a atriz Maisa Silva.

A estrela da série “De Volta Aos 15” compartilhou em seu Instagram uma série de fotos em que exibia o look elegante e estiloso que escolheu para comparecer ao evento estrelado. O visual da artista recebeu diversos elogios nas redes sociais.

Maisa apostou na beleza ao usar um vestido preto curtinho e uma bolsa, também preta, em forma de coração que combinava com o look. A apresentadora ainda usava brincos em formato de coração e sapatos de salto alto brilhantes.

“Celebrando a vida do Alok e os 100 anos do Copa”, escreveu a comunicadora na legenda da publicação detalhando que o show era uma celebração do aniversário de 32 anos do DJ e de 100 anos do hotel carioca Copacabana Palace.

Nos comentários, Maisa foi elogiada pela apresentadora Sabrina Sato, que recentemente estreou um novo programa no canal GNT e também estava no show. “Linda”, elogiou a mãe da pequena Zoe ao ver as fotos da atriz.

Os seguidores de Maisa também adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Uau! Belíssima”, elogiou uma fã. Outra seguidora ainda escreveu: “A make impecável”. “Muito maravilhosa, beleza demais”, comentou um admirador. “Olha ela, toda linda e perfeita”, declarou outro fã. Uma admiradora também elogiou: “Perfeita”. E outra seguidora opinou: “Deusa".

Recentemente, Maisa encantou seus seguidores ao surgir em fotos de sua viagem de férias para o Ceará. A atriz e influenciadora surgiu com roupa de banho e saia brancas em cliques onde posava no luxuoso resort onde ficou hospedada.

Conquista!

Foi durante essa viagem que Maisa atingiu a marca de 48 milhões de seguidores em seu Instagram. A artista surgiu toda natural, sem filtro em diversas fotos de suas férias.

“Wow! 48 milhões? Passando aqui sem filtro, maquiagem ou edições, no lugar que eu mais amo do jeito que eu me sinto mais feliz, para agradecer vocês genuinamente por tanto carinho, amor e apoio ao longo desses anos”, disse a apresentadora.