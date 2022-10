Maíra Cardi choca ao mostrar a cintura fina em look de biquíni

Maíra Cardi ostenta sua barriga negativa a cintura fina em fotos com look mínimo ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 15h08

A coach Maíra Cardi (38) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar novas fotos só de biquíni. Neste domingo, 30, a estrela apareceu com um modelito azul mínimo enqunato aproveitava o dia de folga em um balanço na área externa de sua mansão.

Nas fotos, a estrela surpreendeu ao mostrar sua barriga negativa e a cintura fina ao caprichar na pose ao ar livre. “Domingo é dia de sol, piscina, praia e biquíni!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dele. “Perfeita demais!”, escreveu um fã. “A beleza dessa mulher é daquelas que os encantam”, afirmou outro. “Cadê a barriga dessa mulher, minha gente?”, disse mais um. “Que mulher maravilhosa”, contou mais um.

Maíra Cardi mostra como é o seu quarto luxuoso

Há poucos dias, Maíra Cardi gravou stories de dentro do seu quarto em sua mansão e revelou como é a decoração do local. Ela chamou a atenção pelo tamanho do espaço, que tem uma cama enorme e até uma tela projeção no lugar da TV.

Além disso, ela também mostrou uma imagem do seu banheiro luxuoso, que tem uma banheira como destaque central, e o closet, que tem tapete em todo o chão e vários armários. Veja as fotos do quarto da Maíra Cardi aqui.

