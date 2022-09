Maiara surge deslumbrante ao combinar cores vibrantes em look: ''Que perfeita''

Cantora Maiara aposta em vestido poderoso laranja curtinho com top roxo e arranca elogios dos seguidores na web

A cantora Maiara (34), irmã de Maraisa (34), encantou os seguidores ao compartilhar o look escolhido para mais um dia de trabalho ao lado da dupla!

Na madrugada desta sexta-feira, 16, a sertaneja publicou cliques exibindo a produção impecável para apresentação em Abaeté, em Minas Gerais. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, Maiara surgiu toda produzida com maquiagem leve.

Com os cabelos presos em rabo de cavalo, a gata posou deslumbrante com vestido laranja poderoso com detalhes em franjas e decotado. Ela completou o visual com um top roxo por baico, combinando as cores vibrantes.

"Sigo minha sina com muita honra e alegria! Mais um show incrível pra começar em Abaeté! Deus nos abençoe", escreveu Maiara ao legendar a publicação.

"Linda!", "Que perfeita", "Linda!!! Amo estas duas cores juntas!!!", "Uma boneca gente", "Sempre gata", "Maravilhosa", "Coisa mais linda", disseram os fãs nos comentários do post.

Confira o look de Maiara:

Maiara exibe corpão ao posar com look justinho e decotado

Maiara recebeu chuva de elogios dos fãs ao compartilhar o look escolhido para cumprir agenda de shows ao lado da irmã, Maraisa! Para apresentação no Paraná, a sertaneja arrasou ao eleger um vestidinho azul brilhante, bem justinho ao corpo, deixando suas pernas torneadas à mostra. "Se a felicidade é possível, não pode ser capturada nem mantida. Apenas sentida, como a liquidez de qualquer onda". Pra cima Astorga PR", escreveu Maiara.

