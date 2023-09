Maiara ignora polêmicas e impressiona ao se exibir com look justo

Poderosa! Maiara rouba os holofotes ao posar de frente e costas enquanto seu ex-namorado e o atual protagonizam polêmicas na web

Enquanto seu ex-namorado, Fernando Zor, e seu atual, Matheus Gabriel, protagonizam uma polêmica nas redes sociais, a sertaneja Maiara decidiu focar em si mesma. Pronta para um show no interior de São Paulo nesta sexta-feira, 15, a cantora, que faz dupla com Maraísa, roubou os holofotes ao colocar toda a sua beleza para jogo.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Maiara mostrou que decidiu dar destaque às suas curvas impecáveis com o vestido eleito especialmente para a ocasião. A morena escolheu um modelo preto, curto e justo, que realçou detalhes de seu corpaço. Ela ainda fez questão de posar de diferentes ângulos para exibir toda a sua confiança.

Na legenda da publicação, Maiara escolheu não abordar a polêmica que envolve seu nome nas redes sociais. Em vez disso, a artista optou por focar em seu sucesso profissional: “Pronta para o show de Sertãozinho-SP, amei estar com vocês! Obrigada pela presença e carinho”, a famosa expressou sua gratidão aos fãs.

Os admiradores de Maiara aplaudiram a publicação e deixaram muitos elogios nos comentários: "Linda, ela é a mulher do Matheus", disse uma seguidora. "Respeita que ela é a patroa", enalteceu outra. "Tão linda né, como o Fernando vai deixar de amar?", uma terceira opinou sobre a polêmica envolvendo os relacionamentos da sertaneja.

Para quem não acompanhou o que aconteceu, o ex-namorado de Maiara, Fernando Zor, com quem ela viveu um relacionamento marcado por idas e vindas, revelou que ainda sente saudades da cantora. Mas o atual da famosa não engoliu a declaração e detonou o sertanejo: “Você precisa virar homem e se posicionar como tal. Tem 40 anos nas costas e ainda tem atitudes de criança", ele criticou.

Quem é o novo namorado de Maiara?

Depois que colocou um ponto final definitivo na relação com Fernando Zor, Maiara assumiu um relacionamento com o cantor e compositor Matheus Gabriel. Embora esteja no início da carreira, o bonitão é considerado uma das apostas para os próximos anos, com vários sucessos em seu repertório; saiba tudo sobre o novo eleito da sertaneja!