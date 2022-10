Maiara exibe produção impecável de vestido preto com detalhes brilhantes: ''Sem defeito''

Cantora Maiara compartilha série de fotos em que aparece deslumbrante com um vestido preto justinho com pedras brilhantes

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 07h20

A cantora Maiara (34) colecionou elogios dos seguidores nas redes sociais ao compartilhar mais um look escolhido para show ao lado da irmã e dupla Maraisa (34)!

Na madrugada desta terça-feira, 11, a sertaneja publicou uma sequência de registros em que aparece exibindo o visual para apresentação em Mato Grosso do Sul.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, Maiara aparece usando um vestido preto de veludo com mangas longas. Com os cabelos presos em um coque, a gata posou deslumbrante e apostou no carão ao postar os cliques poderosos com o look de pedras brilhantes.

"Não consegui escolher uma! Simbora Coxim/MS!", escreveu Maiara ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs elogiaram a artista. "Que maravilhosa", "Lindíssima", "Quase desmaiei com tanta beleza", "A mulher mais linda do mundo", "Meoooo deusssss, que perfeição", "Maravilhosa, sem defeito nenhum", "Imagina ser uma gataaaaa assim", "Sinceramente não dá pra escolher uma só, são todas lindas!", "Cada dia mais linda", destacaram.

Confira o look de Maiara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maiara e Maraisa se emocionam com fã mirim vestida de Marília Mendonça

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa não segurou as lágrimas com um momento especial em apresentação em São Paulo recentemente! As irmãs gêmeas receberam no palco uma fã mirim da nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021) em show no Tokio Marine Hall, na capital paulista. A pequena estava vestida exatamente como a dona do hit Infiel na gravação do DVD Festa das Patroas, que aconteceu em 2021, antes da partida precoce de Marília, que faleceu aos 26 anos em um acidente de avião em novembro. Durante a apresentação, a dupla não escondeu a emoção com o momento e entoaram canções em parceria com a cantora.

