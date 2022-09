Maiara aposta em vestido curtinho e deixa pernões à mostra: ''Essa sou eu!''

Cantora Maiara escolhe look colorido para show no Nordeste ao lado da irmã, Maraisa, e arranca elogios dos fãs ao exibir produção

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 08h49

A sertaneja Maiara (34), irmã e dupla de Maraisa (34), surpreendeu a web ao publicar série de fotos em que aparece deslumbrante exibindo produção para mais um show!

Na manhã desta segunda-feira, 05, a artista compartilhou sequência de cliques mostrando o look escolhido para apresentação no Rio Grande do Norte na noite de domingo, 04.

Nas imagens, a gata posou fazendo carão e sorridente ao surgir usando um vestido brilhante vermelho e preto. Com os cabelos presos em rabo de cavalo, ela apostou em maquiagem leve e chamou atenção com os pernões torneados à mostra no look curtinho.

"Caras e bocas! Essa sou eu!", escreveu Maiara na legenda da postagem, recebendo chuva de elogios dos admiradores nos comentários.

"Ô mulher lindaaa", "Gata demaisssss", "Perfeita", "Coisa linda", "Deusa", "Maravilhosa demais", "Tu tá tão linda e poderosa. Ah Maiara Carla, voa menina, voaaa", exaltaram os internautas.

Em vídeos publicados por fã-clubes no Twitter, Maiara aparece de chapéu dançando no palco e fazendo brincadeiras ao lado da irmã.

Confira o look de Maiara para show:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

maiara parece uma criancinha de 5 anos que levou bronca com esse sorrisinho. pic.twitter.com/AiqibywRQH — lindara (@decretomarilia) September 5, 2022

Maiara e Maraisa trocam declarações na web

Recentemente, Maiara e Maraisa emocionaram os seguidores com troca de declarações na web. Maiara compartilhou uma história que a irmã contou recentemente em sua conta no Twitter de quando as duas ainda eram bebês. "Eu me lembro de quando nós éramos bebês de colo ainda, minha mãe nos deixava sozinhas enquanto ia buscar algo, e como estávamos dentro do berço, a Maiara conversava e passava a mão no meu rosto, no meu queixo, boca, querendo que eu respondesse e eu sempre fui na minha... E é isso até hoje... Quando estou com a energia baixa, cansada, eu me deito na cama dela e ela fica conversando da mesma forma e eu sóóó ouvindo. Saio do quarto energizada e com a melhor sensação do mundo", disse Maraisa.

Ao compartilhar a lembrança, Maiara ressaltou a cumplicidade das duas: "Amo você, minha irmã! Conte comigo sempre... Tens aqui uma eterna apaixonada por sua pessoa... Que honra que Deus me concedeu! Você nunca vai saber o que é estar sozinha", declarou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!