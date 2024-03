Magérrima, Tata Werneck deixa o abdômen definido à mostra

A atriz e humorista Tata Werneck fez uma selfie na academia e destacou a boa forma ao usar look justíssimo ao corpo

A atriz e humorista Tata Werneck aproveitou a manhã desta quinta-feira, 14, para se exercitar na academia. A beldade mostrou uma selfie após os exercícios e destacou a sua beleza impecável.

Na foto, ela apareceu de top e calça legging justa ao corpo. O modelito destacou a barriga sarada dela e mostrou que ela está magérrima.

Vale lembrar que a artista está longe das novelas desde que fez sucesso como a personagem Anely na trama de Terra e Paixão, da Globo.

Tata Werneck e Rafael Vitti completam 7 anos juntos

A apresentadora Tata Werneck está comemorando 7 anos ao lado de seu marido, o ator Rafa Vitti. Neste domingo, 14, a artista resgatou algumas fotos antigas de sua família e fez uma linda homenagem para o amado nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, a comediante compartilhou uma sequência de fotos do casal e sua filha, Clara Maria, de 4 anos. Nos cliques, os três apareceram juntinhos em diversos momentos e encantaram os seguidores de Tata.

Na legenda da publicação, ela fez uma linda homenagem para Rafa, sem deixar o seu lado brincalhão de lado. "7 anos juntos! 7 anos achando você o homem mais lindo do mundo depois do Bruno Mars. 7 anos tentando entender como alguém pode acordar bonito se eu acordo parecendo que corri a meia maratona com obstáculos. 7 anos que eu acho que não vai dar certo. 7 anos que reclamo que você não gosta de fofoca e eu gasto todo meu pacote de dados ligando pras minhas amigas. Que eu não consigo ter um desodorante porque você leva. Que eu admiro sua relação com os animais. E me incluo nisso porque tenho lugar de fala de capivara. Que eu acho a sua comida a mais maravilhosa (entendam como quiserem. Mas estava falando de macarrão). Que eu te admiro demais como ator. Que eu aprendo com você pequenas coisas que deveria ter aprendido quando era pequena, apesar de ainda ser pequena", escreveu a artista.

Por fim, Tata ainda comemorou uma conquista pessoal do casal e se declarou para o marido. "Nesses 7 anos, acho que foi a primeira vez que nos não lembramos do nosso aniversário pela internet. Não somos um casal perfeito. Somos um casal normal. E eu acho isso perfeito. Te amo", finalizou ela.

Nos comentários, Rafa Vitti fez questão de deixar uma resposta simples, mas cheia de carinho. "Feliz 7 anos, amor. Te amo", escreveu o ator.