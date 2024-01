Tata Werneck não perdoa ao ver Rafa Vitti chorando durante exame: 'Marmanjão'

Tata Werneck não resistiu e partiu para zoação ao ver o marido, Rafa Vitti, chorando devido ao medo de agulhas durante coleta de sangue

Na manhã desta quarta-feira, 09, Rafa Vitti precisou encarar alguns exames de rotina, mas o que era pra ser um check-up tranquilo virou um sufoco, já que o ator morre de medo de agulhas! Ele acabou caindo no choro durante a coleta de sangue, mas recebeu o apoio de sua esposa, Tata Werneck, que amenizou a situação com seu característico bom humor.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz e humorista fez questão de expor a 'cena' do marido, que tirou sangue no conforte de casa. Tata registrou o momento em que o ator aparece chorando com a coleta: “Quando eu tiro sangue, eu faço um escândalo, minhas 'choradas' são julgadas. Agora esse marmanjo aqui, se treme todo”, iniciou.

“Tô de boa”, Rafa rebateu visivelmente nervoso com a situação e Tata entregou: “Tá de boa, tá se coçando todo, esfregando os olhinhos. Tadinho dele, não gosta de olhar, tá nervosismo chega treme. Mas quando sou eu, ele faz vídeo”, a humorista lembrou de uma situação em que foi zoada pelo marido durante uma internação.

Na sequência, Rafa tenta desviar da agulha: “Pode desistir? Não precisa né. Exame de rotina na minha idade precisa mesmo?”, disse o ator, que explicou que tem agonia da sensação de quando a agulha está dentro da pele: “Essa sensação que tá dentro tem gente que gosta e tem gente que não gosta. É só uma picadinha”, Tata brincou.

Por fim, o ator acabou caindo no choro durante o exame médico enquanto sua esposa cantava para tentar aliviar o nervosismo: “Tadinho dele. Chorou e tudo. Pega mil quilos no supino, mas foi ver uma agulha que se escondeu debaixo das almofadas. Tadinho do meu amor", Tata legendou a publicação ainda no clima de zoação.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a cena inusitada: “Até tirar um sangue com Tata é legal”, disse um seguidor. “A respiração rápida do Rafa morrendo de medo e a Tata cantando Beyoncé no fundo foi minha melhor parte”, apontou mais um. “Só faltou o certificado de coragem e o pirulito”, outro seguidor entrou na brincadeira.

É importante mencionar que Tata e Rafa formam um casal desde 2017, dando o grande passo para o casamento com uma cerimônia discretíssima em casa em 2019, pouco antes da chegada da primeira herdeira do casal. Eles são pais da adorável Clara Maria Werneck Vitti, que completou quatro aninhos em outubro de 2023.

