Mais alta do que ela? Tata Werneck se surpreende com o tamanho da filha

Tata Werneck se surpreende com o tamanho da filha; em cliques inéditos, Clara Maria surge gigante e rende declaração bem humorada da global

A atriz Tata Werneck revelou nesta quarta-feira, 3, que está impressionada com o tamanho da filha, Clara Maria. É que a herdeira apareceu em novas fotos e ganhou uma mensagem divertida da atriz.

"Uns momentos do meu amor maior! Minha pequenininha de 1,60. Primeira vez na família que alguém vai calçar mais que 36. Isso para nós é um marco", declarou ela mostrando seu habitual bom humor.

Nas fotos, a filha da atriz com Rafa Vitti surge enorme e esperta em momentos de diversão com a global. Nos comentários, fãs também ficaram impressionados com o crescimento rápido da filha da global.

"Tatá usando salto pra parecer maior que a deusa", brincou um. "Cópia da Tatá, uns centímetros maior só", disparou outro. "Ela é muito linda, não tem como não ficar encantado", escreveu outro.

Clara Maria Werneck Vitti tem 4 anos, celebrados em outubro de 2023. A data foi lembrada com um festão luxuoso que impressionou pelo bom gosto. A pequena escolheu o tema de princesas para seu aniversário.

Veja:

Quanto custou a festa da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti?

Tata Werneck e Rafael Vitti celebraram os quatro anos da filha, Clara Maria. A festa teve como tema Princesas, e contou com a presença de um time de celebridades. Saiba a seguir quanto custou o evento.

O aniversário da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti foi montado por Roberta Niemeyer. Grande nome da cenografia infantil, ela já trabalhou com o casal para a festa de três anos da pequena e também no chá de bebê da humorista.

A celebração aconteceu no Centro Cultural Goiabeira Coisa & Tal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. No site oficial, o espaço compartilha os pacotes para festas exclusivas com 4 horas de duração. Os valores começam em R$ 10 mil e podem chegar até R$ 37 mil —a depender da escolha do buffet, decoração e dia da semana. Saiba mais aqui.