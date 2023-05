Magérrima, Sasha Meneghel arrasa em fotos de biquíni em destino paradisíaco

Sasha Meneghel brilha ao mostrar fotos de suas férias no Caribe e ostenta seu corpão sarado ao posar apenas de biquíni

A modelo Sasha Meneghel Szafir elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 2, ao mostrar um novo álbum de fotos de suas férias no Caribe. Ela foi curtir alguns dias de descanso na ilha de Curaçao com o marido, o cantor João Figueiredo.

Em algumas fotos, a estrela apareceu deslumbrante ao posar apenas de biquíni enquanto renovava o bronzeado ao ar livre. “Agora minha cor preferida é o azul curaçao”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda, linda, linda”, disse um seguidor. “Perfeição é o nome dela”, afirmou outro. “Gata demais”, declarou mais um.

Xuxa Meneghel fala sobre Sasha Meneghel

Em entrevista na edição comemorativa de CARAS em seu aniversário de 60 anos, Xuxa Meneghel relembrou como a filha ficou ao descobrir que a mãe foi um ícone da moda. “Na faculdade de Moda em que ela estudava, foram falar dos anos 1980 e mostraram uma imagem minha. Ela fotografou uma imagem minha. Ela fotografou na hora e disse que eu era um ícone, ficou orgulhosa. Ter sido uma pessoa que lançou moda a surpreendeu. Foi bacana, porque achava que ela tinha vergonha de ser minha filha”, disse ela.

Então, ela explicou o motivo de ter pensado isso. “Por exemplo, quando alguém dizia que parecia comigo, ela não reagia e isso me machucava. Mas, em 2022, ela fez fotos com os meus antigos looks. Chorei ao saber que a ideia partiu da Sasha por ela me considerar um exemplo no universo da moda, que está ligada à carreira que ela escolheu. Sasha sempre foi meu maior orgulho, mas eu não sentia reciprocidade. Hoje, vejo que ela me admira”, declarou.

Além disso, a comunicadora contou o que Sasha a inspira. “Sempre gostei mais de crianças e bichos. Já a minha filha sempre foi apaixonada por idosos. Ela trata os mais velhos com muito respeito. Depois da Sasha, comecei a olhar com mais carinho para os idosos”, afirmou.