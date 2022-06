Magérrima, Ana Clara arrasa em fotos de biquíni pink

Ana Clara curte passeio de barco em Angra dos Reis e capricha nas poses das fotos

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 18h55

A ex-BBB Ana Clara (25) esbanjou sua boa forma e beleza ao compartilhar as fotos do seu passeio ao ar livre. Ela aproveitou a sexta-feira de sol em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, para curtir um passeio de barco com seus amigos.

Nas redes sociais, a ruiva registrou as fotos e encantou seus fãs. Ela deixou a barriguinha sarada à mostra ao usar biquíni pink estiloso. “Dia de sol feliz”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram Ana Clara. “Ai que linda”, disse um seguidor. “Perfeita”, afirmou outro. “Gata demais”, declarou mais um.

Atualmente, Ana Clara comanda a entrevista com os eliminados do programa No Limite nas noites de domingo na Globo.

Fotos de Ana Clara em passeio de barco: