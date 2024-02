Mãe de Nicolas Prattes posa na piscina e filho chama atenção: ‘Que isso?’

Nova sogra de Sabrina Sato, Giselle Prattes atrai olhares ao compartilhar clique ousado na piscina e gera comentário do filho, Nicolas Prattes

Na última terça-feira, 27, a mãe do ator Nicolas Prattes, Giselle Prattes deixou seus seguidores nas redes sociais impressionados ao compartilhar um clique mais ousado em um momento descontraído na piscina. Esbanjando beleza e boa-forma, o registro ousado chamou tanto a atenção que até mesmo o filho deixou um comentário elogiando.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Giselle, a possível sogra de Sabrina Sato, que está vivendo um romance com Nicolas, publicou um registro de um dia de sol. Na foto, ela aparece deslumbrante, valorizando suas curvas ao posar com um ângulo diferenciado e colocando o corpão para jogo com um biquíni preto nada discreto.

Na sequência, a mãe do ator mostrou que manter a beleza em dia dá trabalho e dividiu seus cuidados para tomar sol com proteção. Giselle compartilhou que seu kit indispensável inclui hidratante, bruma, protetor solar e protetor capilar. Além disso, ela não se esqueceu de levar um bom livro e suas anotações para refletir durante o momento de relaxamento.

“Do calor extremo para neve. Acompanhe as cenas dos próximos capítulos”, Giselle entregou que deve embarcar em uma viagem em um destino frio em breve. Além disso, a atriz fez piada com a repercussão do registro mais ousado na rede social: “Fazendo a alegria do algoritmo”, a artista escreveu na legenda da publicação em tom de brincadeira.

Nos comentários, Giselle recebeu um elogio carinhoso do filho, que ficou impressionado com o clique: “Que isso minha mãe?”, questionou o ator, que encheu seu recado com emojis de corações. Outros admirados também ficaram chocados e elogiaram o clique: “Beleza temos por aqui”, disse um. “Obra prima lapidada”, comentou outro seguidor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giselle De Prattes (@giprattes)

Vale mencionar que a família Prattes pode ganhar um novo membro em breve! O ator está se envolvendo com Sabrina Sato desde o início do ano. O romance foi confirmado depois que eles não se desgrudaram durante o Carnaval. Após a folia, eles se reencontraram e estão curtindo uma viagem juntos com direito a fotos nas redes sociais.

Conheça Giselle Prattes:

Assim como o filho, Giselle Prattes também é atriz! A carreira artística da mãe do artista começou bem cedo, quando ela tinha apenas 7 anos de idade e entrou para uma escola de teatro. Aos 18 anos, estreou na TV, sendo a 'Garota do Zodíaco0 do programa Planeta Xuxa, dos anos 2000, e chegou a se tornar uma paquita da apresentadora famosa.

Durante um período, Giselle chegou a desistir da carreira artística para estudar psicologia, além de ter vivido um drama pessoal, mas decidiu voltar aos palcos. Participou de novelas, como Verão 90 e Malhação: Toda Forma de Amar, além de atuar em peças e até alguns filmes; saiba mais detalhes sobre a nova sogra de Sabrina Sato.