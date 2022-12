Luize Altenhofen seduz os fãs ao surgir de topless em nova foto

Luize Altenhofen faz foto sem a parte de cima da roupa ao curtir passeio em deserto

A apresentadora Luize Altenhofen elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua beleza deslumbrante. Desta vez, a musa registrou o seu passeio em um deserto e deixou as curvas impecáveis à mostra.

Na foto, a estrela apareceu de topless e usando apenas uma calcinha do biquíni no estilo fio-dental. Inclusive, ela deixou à mostra sua tatuagem nas costas. “Nas dunas do desert do Saara, muito calor”, disse ela.

Nos comentários, a artista recebeu vários elogios dos fãs. “Você, de qualquer ângulo, é maravilhosa”, disse um seguidor. “O oásis em forma de mulher”, disse outro. “A gata do milênio”, comentou mais um.

Vale lembrar que Luize Altenhofen já foi Miss Rio Grande do Sul em 1998 e também já trabalhou como apresentadora nas emissoras Band, SBT, Globo e SporTV.