Após sofrer violência médica, Luisa Mell surge de maiô e confessa: "Aprendendo a gostar de quem sou"

Vítima de violência médica, Luisa Mell postou fotos de maiô e contou que está aceitando seu corpo

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 19h58

Luisa Mell (43) decidiu aproveitar o dia de sol deste domingo, 5, para passar o dia na piscina.

Em seu perfil no Instagram, a ativista compartilhou alguns cliques de maiô e confessou que estava há quase um ano sem tomar sol devido à violência médica que sofreu.

Ela revelou que chorava ao se ver no espelho, porque seu corpo estava cheio de cicatrizes. "Fiquei quase um ano sem ir à praia, piscina… fugindo daquele que sempre amei, o sol. Vítima de violência médica (falarei em outro post esta semana), chorava toda vez que via meu corpo no espelho. Vivi o último ano, tentando mil tratamentos para melhorar as cicatrizes que aquele médico deixou em várias partes do meu corpo. Dias de sol me causavam uma tristeza, uma vontade de morrer… mas finalmente me libertei", afirmou.

Mesmo não esquecendo o que viveu, Luisa garantiu que está se aceitando como está. "Aceitei. Não o crime que foi feito, este lutarei para que o criminoso seja punido, para que nenhuma outra mulher passe por isso. Mas esta frase da minha grande rainha Rita Lee me despertou. Mais uma vez minha musa me ajudou. Meu corpo não vai mais voltar a ser como era. Nem eu. Estou aprendendo a gostar de quem sou agora", acrescentou.

A ativista contou que após muito tempo sem curtir o sol, ela aproveitou bastante o fim de semana. "Passei este final de semana no RJ I, como convidada do @fairmontrio. Fui a praia, piscina, e voltei a viver! Nem eu sabia o quanto eu estava precisando disto… eu não podia ter tido uma experiência mais linda do que foi! Voltei inundada de amor e força para prosseguir na luta!", completou.

Confira os cliques de Luisa de maiô: