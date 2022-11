Lucy Alves eleva temperatura da internet com ensaio de lingerie

Atriz de Travessia Lucy Alves deixa seguidores sem rumo após fotos excedendo limites da beleza

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 20h29

Nesta sexta-feira, 18, a atriz Lucy Alves (36) decidiu elevar a temperatura da internet ao aparecer em fotos nas suas redes sociais de um ensaio apenas de lingerie. A morena, que hoje protagoniza a novela das nove da Rede Globo Travessia, aparece fazendo carões e deixou seus seguidores malucos.

“Na dúvida, postei as três”, escreveu a cantora na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Lucy brinca com o fato de não ter se decidido em qual das três fotos estava melhor, mas convenhamos, todas estão perfeitas!

Em três fotos publicadas em seu Instagram, a atriz aparece fazendo carões para as lentes da câmera, usando apenas uma lingerie bege de renda, com detalhes costurados no corpo da peça. Ela aparece em um ambiente com a mesma paleta de cores, com branco, marrom e laranja.

Nos comentários, os fãs de Lucy foram à loucura com as fotos da morena. “Minha deusa”, exaltou uma. “Tu é a mulher mais linda do Brasil! Linda demais!”, exclamou outro seguidor. “Perfeita demais como pode”, enviou um terceiro internauta.

Veja a publicação de Lucy Alves de lingerie que elevou a temperatura da internet:

Lucy Alves fala da bissexualidade

Em entrevista na Revista CARAS, Lucy Alves contou sobre quando assumiu publicamente o romance com a produtora Victoria Zanetti. "Recebi uma onda de amor. Mas tenho clareza de que estou em uma bolha privilegiada. O Brasil ocupa o topo do ranking quando o assunto é homofobia e é um dos países que mais matam homossexuais. Não temos respeito. Não temos políticas públicas", contou.

“Ser mulher, nordestina, sempre foi motivo de muito orgulho pra mim. Terra de gente forte, da riqueza, da arte. Que me inspira, que diz muito sobre quem sou e sobre todas as minhas formas de expressar. Terra de minha família e que guarda a minha história. Terra da poesia, da bravura, do amor. É uma honra poder levar a minha Paraíba e o Nordeste por onde passo”, declamou ela.