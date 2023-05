Luciana Gimenez ultrapassa limites da beleza ao posar com vestido curtinho

A apresentadora Luciana Gimenez recebeu chuva de elogios ao compartilhar em suas redes sociais algumas fotos usando um vestido curto

Nesta sexta-feira, 12, Luciana Gimenez deixou seus seguidores babando ao compartilhar fotos usando vestido curtinho.

A apresentadora do programa “Superpop” posou em uma escada com um look curtinho que deixava seu corpo escultural à mostra nas fotos postadas em seu Instagram.

Luciana usava um vestido preto jeans decotado e que deixava suas pernas à mostra. A comandante do programa da RedeTV ainda usava meia-calça e uma jaqueta do mesmo tecido e tonalidade do vestido.

“A tão sonhada sexta-feira chegou, bora?”, escreveu a mãe de Lucas Jagger e Lorenzo Fragalli na legenda das quatro fotos feitas por Whagner Duarte.

Nos comentários, a influenciadora e apresentado do podcast PodDelas Tata Estaniecki Cocielo elogiou as fotos: “Arrasou na produção”.

Os seguidores de Luciana também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Maravilhosa”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Belíssima como sempre”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Recuperação!

Recentemente, Luciana revelou em suas redes sociais que ainda segue se recuperando de um grave acidente que sofreu.

Em janeiro deste ano, Luciana estava esquiando com os filhos quando sofreu um acidente. A apresentadora teve que realizar uma cirurgia na perna.