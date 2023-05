Errou o look? Luciana Gimenez escandaliza com transparência em cerimônia de casamento

Na tarde desta terça-feira, 30, a apresentadora Luciana Gimenez (53) causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece com uma produção reveladora. É que a beldade apostou em um vestido longo, preto, completamente transparente para prestigiar a cerimônia de casamento da amiga, Maria Fernanda.

Dona de curvas deslumbrantes, a artista deixou os seus atributos em destaque com a peça coladinha no corpo. No modelito ampulheta, a roupa escondeu apenas o necessário, deixando em evidência as pernas torneadas na parte de baixo e o decote farto na parte de cima. "Lindo casório", escreveu ela ao publicar os registros do evento nos Stories de seu Instagram.

Recentemente, a atriz causou alvoroço ao exibir o look escolhido para comparecer ao Festival de Cinema de Cannes. Por meio de suas redes sociais, ela mostrou que apostou em um modelito super ousado, desenhado pelo estilista Philipp Plein.

Leia também: Luciana Gimenez causa comoção ao posar com look curtinho em Cannes