Internada, Luciana Gimenez se pronuncia e revela seu estado: ''Positiva''

No hospital, Luciana Gimenez se pronuncia sobre seu estado de saúde após fortes dores

Internada em um hospital de São Paulo desde o final da tarde desta terça-feira, 16, a apresentadora Luciana Gimenez (53) se pronunciou na manhã desta quarta-feira, 17, em sua rede social sobre o seu estado de saúde.

Usando uma roupa confortável, a famosa apareceu sentada na cama do quarto e falou que está fazendo exames para saber o que houve com ela. A modelo sentiu fortes dores na região inferior das costas e os médicos a aconselharam ir direto para o hospital, visto que, ela sofreu um grave acidente esquiando em Aspen, nos Estados Unidos, no início do ano.

"Bom dia pra todos vocês que me mandaram mensagens amorosas, queria agradecer, dizer que sim, estou no hospital, daqui a pouco já vou melhorar", começou dizendo para acalmar os fãs.

Gimenez comentou sobre ter sentido as dores do nada. "Ontem eu tava na academia, tava, aqui é assim é de oito a oitenta, um beijo e já já dou mais notícias", falou.

"Na hora que eu tiver uma resposta eu volto pra contar pra vocês, mas vai ficar tudo bem, daqui a pouco to saindo com certeza, positiva", declarou ela sobre estar tranquila.

Nos últimos meses, Luciana Gimenez vem compartilhando as dificuldades de sua recuperação e sempre desabafa sobre dores e outros problemas desencadeados pelo acidente.

Luciana Gimenez chora muito ao se despedir de membro da família: ''Não aguenta mais''

A apresentadora Luciana Gimenez desabafou em sua rede social nesta terça-feira, 02, sobre uma perda que sua família terá. Abalada e chorando, a famosa contou que seu cachorro, de 16 anos, será sacrificado e que ela precisou se despedir dele.

Muito triste com a situação, Luciana Gimenez contou que o pet foi um presente para o seu ex-marido, Marcelo de Carvalho (61), e que o cão, apesar de ser bravo, foi doce e até cuidava de seu filho caçula, Lorenzo Gabriel (12).

"Ultimamente só choro, seja do exame que dói, agora meu cachorro que tá com 16 anos e ele não aguenta mais ficar em pé, tá com uns problemas de saúde e vão sacrificar o cachorro amanhã", falou a famosa, que meses atrás sofreu um grave acidente e vem tratando a lesão na perna até hoje.

"Ultimamente tenho chorado mais do que chorei a vida inteira, tem sido um ano bastante intenso.... Eu dei ele de presente pro Marcelo, meu ex, ele era pequenininho, só que ele era enorme, ele era um cachorro bravo, mas era tão doce, ele cuidava muito do Lolo, muito ruim se despedir de bichinho porque ele faz parte da família", desabafou a apresentadora.