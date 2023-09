Luciana Gimenez esbanja beleza e alegria durante viagem a Nova York

A apresentadora Luciana Gimenez recebeu chuva de elogios de seus seguidores ao posar para fotos em viagem a Nova York

Nesta sexta-feira, 8, Luciana Gimenez deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos de sua viagem a Nova York. A apresentadora recebeu diversos elogios ao mostrar seu look pelas ruas da cidade americana.

O look da comandante do programa “SuperPop” era um conjunto composto por calça social preta e um cropped da mesma cor. Além do look all-black, Luciana levava em mãos uma bolsa “diferentona”. O acessório era uma espécie de bola espelhada.

“Valorize pequenos momentos, pequenos sorrisos, pequenas atitudes, pequenos carinhos. A vida é feita de pequenas coisas que se tornem um todo perfeito”, escreveu a apresentadora que posou para diversas fotos feitas por Leca Novo pelas ruas novaiorquinas.

Os seguidores da mãe de Lorenzo e Lucas adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Belíssima”, escreveu uma fã. Outra seguidora ainda elogiou: “A mais linda”. “Amada do meu coração”, também se declarou uma admiradora.

“Você é muito talentosa! Super inteligente”, disse um seguidor rasgando elogios à Luciana. Um fã ainda comentou: “Que espetáculo de mulher”. “Lindíssima”, ainda elogiou um admirador nos comentários.

Recentemente, Luciana escandalizou ao comparecer a um evento repleto de famosos. Em um baile de gala em São Paulo, a apresentadora surgiu com uma peça ousada para a festa estrelada.

A estrela escolheu um vestido transparente, que deixava as roupas íntimas pretas de Luciana à mostra. A apresentadora do Superpop arrematou a produção com um batom de cor escura e várias joias. Nos pés, ela colocou uma sandália preta de salto baixo.

Recuperação!

No início deste ano, Luciana sofreu um acidente de esqui durante uma viagem para Aspen. No mês passado, a famosa revelou que irá passar por mais uma cirurgia. Em suas redes sociais, Luciana atualizou os seguidores sobre sua recuperação.

“A fratura colou completamente. 100%. Fim. Já pode ir para o esqui de novo. Aliás, precisa marcar para perder o medo", comentou o médico de Luciana, afirmando que ela deve fazer outra cirurgia para retirar um dos pinos colocados em sua perna.