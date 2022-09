Escândalo! Lore Improta é clicada com vestido apertadinho e choca com corpão: ''Gata''

A dançarina Lore Improta (29) deixou os fãs boquiabertos na manhã desta quinta-feira, 08, ao escolher um vestido deslumbrante para curtir um dia ensolarado em Orlando, na Flórida. Ela roubou a cena com uma produção impecável.

Acompanhando a turnê norte-americana do marido, o cantor Léo Santana (34), a loira optou por um vestido rosa longo coladíssimo ao corpo. A peça, com recortes nas costas, deixou em destaque o bumbum GG da estrela brasileira.

De madeixas presas e com uma maquiagem adequada para o dia, ela encantou os seguidores com tamanha beleza: "Indo ali rapidinho aproveitar o último dia em Orlando", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, é claro, foram só elogios para a beldade. "Você é uma deusa!", disse um. "Coisa linda", afirmou outro. "A sua beleza é um absurdo! Maravilhosa demais", declarou outro.

Lore Improta e Leo Santana fazem festinha para celebrar o 11º mêsversário da filha:

Recentemente, Lore Improta e Leo Santana comemoraram mais um mês da pequena Liz, que completou o seu décimo primeiro mês de vida. Para celebrar essa data especial, os artistas organizaram uma festinha especial, toda temática.

É claro que eles fizeram questão de registrar o momento e publicaram uma série de fotos nas redes, mostrando com detalhes o evento que contou com a temática Tal Pai, Tal Filha, já que Leo e a herdeira estavam com o mesmo look.

