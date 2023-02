Loira de novo? Juju Salimeni surpreende ao mudar visual para o Carnaval: ''Perfeito''

Apresentadora Juju Salimeni impressionou ao mostrar resultado de transformação em cabelo

Após ficar uns meses com o cabelo mais escuro, a apresentadora Juju Salimeni (36) resolveu mudar para curtir o Carnaval mais iluminada. Neste sábado, 18, a famosa revelou a mudança dos fios em sua rede social e chocou com a transformação.

Em um vídeo, a ex-panicat apareceu com os cabelos mais longo e bem iluminados nas pontas. A raiz da musa fitness foi preservada escura, sendo feito um tom suave para destacar os traços dela.

"O come back veio. O que acharam desse cabelão?", publicou o registro da mudança e impressionou ao surgir com os olhos mais destacados após o clareamento das madeixas.

Nos comentários do post, os internautas aprovaram e elogiaram os novos cabelos da artista. "Achei perfeito", disseram os fãs. "Que lindo", admiraram outros.

Juju Salimeni ainda aproveitou o visual para curtir um camarote com ousadia. Isso porque, a influenciadora apostou em um look prateado composto apenas por uma saia e adesivos na parte superior do corpo.

Veja o novo visual de Juju Salimeni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eder Fernando Pedrosa (@ederfernando)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni perde peso para o Carnaval

A musa fitness Juju Salimeni (36) apareceu mais magra e revelou o que andou fazendo para perder peso. A famosa também comentou o que a fez querer eliminar 3 kg após ter ficado noiva do empresário, Diogo Basa, no final do ano passado.

A ex-panicat abriu uma caixinha de perguntas em seus stories e ao ser questionada sobre estar perdendo medidas para o Carnaval, ela explicou o que fez para dar uma "secada no shape".

"Estou sim, perdi 3 kg! Quero perder medidas, só ficar mais sequinha e com os músculos mais marcados para o Carnaval", contou ela.

Em seguida, Juju recebeu uma pergunta sobre ter foco para fazer isso. "Não tem milagre, nem fórmula secreta! No meu caso, eu tô passando fome mesmo. Tem que diminuir o consumo de calorias diárias e aumentar o gasto calórico, ou seja, comer menos e treinar mais", revelou rindo da situação.

Ainda recentemente, a apresentadora falou sobre engravidar e revelou se já está fazendo tratamento para isso. Isso porque, por usar hormônios para ficar mais musculosa, ela terá que mudar um pouco o processo para ter seu bebê.