Lexa faz transformação no cabelo: ‘Depois de tudo o que vivi nesse ano'

Novo visual! A cantora Lexa surpreende ao exibir a nova cor do seu cabelo e se despede dos fios loiros. Confira o resultado

A cantora Lexa está com novo visual! Nesta quinta-feira, 14, ela revelou que mudou a cor dos fios para entrar em 2024 com o pé direito após viver uma fase mudanças em sua vida durante o ano de 2023.

Nas redes sociais, a estrela mostrou que se despediu dos fios loiros e aderiu ao cabelo em tom de castanho escuro. Inclusive, ela falou sobre a decisão de mudar.

"Olha isso, gente! Estou de visual novo. Pintei meu cabelo com uma tintura zero amônia. Depois de tudo o que eu vivi nesse ano, acho legal a gente fechar com uma transformação, uma nova vibe, uma nova energia”, disse ela.

Vale lembrar que Lexa começou o ano de 2023 torcendo por MC Guimê no BBB 23, da Globo, mas se decepcionou com ele, que foi acusado de importunação contra uma participante do reality show. Os dois se separaram por um breve período e reataram, mas o romance não vingou e eles anunciaram a separação definitiva. Com isso, ela voltou a morar no Rio de Janeiro depois do fim do casamento e engatou um novo romance. Atualmente, ela namora com o ator Ricardo Vianna.

Lexa se irrita com críticas ao namoro com ator da Globo

Recentemente, Lexa usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as críticas que vem recebendo devido ao seu novo relacionamento. O excesso de fotos e vídeos da cantora com Ricardo Vianna acabou irritando alguns fãs, que pediram mais responsabilidade para a artista.

"Ô gente, deixa eu viver com o bofe, se eu quiser postar o insta é meu, se eu quiser mostrar a vida é minha… o povo quer me ver chorando? Já chorei demais, agora eu quero curtir, daqui a pouco se der na telha eu paro de postar também… se não der certo… separa... Tô vivendo meu momento emocionada, faz parte! Meu casamento já acabou, essa história já passou, ambos já superaram isso, sou uma mulher solteira e fico com quem quiser e posto quem eu quiser. Eu não vejo ninguém controlando vida de homem assim…Bora beijar na boca e ser feliz…", disparou.