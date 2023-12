Leticia Spiller e a filha surpreendem ao renovar o visual: ‘Que genética’

Ela cresceu! Filha caçula da atriz Leticia Spiller, Stella Spiller chama atenção ao curtir dia de beleza em rara aparição ao lado da mãe

Nesta sexta-feira, 09, Leticia Spiller e sua filha compartilharam um dia de beleza juntas em um salão. Stella Spiller Loureiro, que está com 12 anos e é fruto de um antigo relacionamento com o diretor de fotografia Lucas Loureiro, atraiu atenção ao renovar o visual em uma rara aparição ao lado da mãe. As duas arrancaram elogios ao exibirem o resultado do cabelo.

O cabeleireiro da artista, Anderson Couto, que é conhecido por suas transformações em celebridades, foi quem compartilhou o registro desse momento especial. No clique, Leticia e Stella dão um show de beleza com seus novos visuais. Enquanto a atriz optou por renovar as luzes, a filha escolheu alisar e iluminar seus fios castanhos naturalmente cacheados.

Na legenda, Anderson se derreteu pela família: “Hoje foi dia de mãe e filha!!”, escreveu o profissional de beleza, que ganhou um agradecimento especial da artista nos comentários: “Ah meu amor! Obrigado querido!”, disse a atriz. Admiradores de Leticia também foram aos comentários exaltar sua beleza e a de sua filha, que costuma ficar distante dos holofotes.

“Leticia a cada ano fica mais linda pelo amor de Deus”, disse uma seguidora. “Tomara que sua filha puxe sua genética, você tá cada dia mais linda”, comentou outra. “Que genética”, exaltou mais uma. “Como está grande”, disse outra sobre a jovem. “Ela tá a sua cara. Antes eu achava ela mais parecida com Lucas”, comentou outra sobre o pai da menina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANDERSON COUTO (@andersonacouto)

Vale lembrar que o relacionamento de Leticia com Lucas Loureiro começou em 2009 e chegou ao fim em 2016. Além de filha caçula, que é fruto desse casamento, a atriz também é mãe do ator Pedro Novaes, que tem 27 anos, e é fruto de seu antigo relacionamento com o também ator Marcello Novaes.

Qual é o status de relacionamento de Leticia Spiller?

A atriz Leticia Spiller estava namorando com o músico Pablo Vares há sete anos, mas ao que tudo indica, o relacionamento pode ter chegado ao fim. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do "Splash UOL", a artista estaria solteiríssima após enfrentar uma crise na relação com o namorado. Eles teriam decidido dar um tempo.

Apesar do término, o ex-casal estaria mantendo a discrição nas redes sociais. Eles não trocaram unfollows ou apagaram as fotos juntos. Vale mencionar que há pouco tempo, a atriz usou seu perfil para desabafar sobre as críticas que seu parceiro recebeu por conta de sua aparência. Na web, a artista resolveu se pronunciar, e sem hesitar saiu em defesa do amado.