Larissa Manoela deixa web em polvorosa ao surgir toda produzida em novas fotos

A atriz Larissa Manoela recebeu chuva de elogios ao postar fotos combinando maquiagem com seu look estiloso

Nesta quinta-feira, 13, Larissa Manoela deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos toda produzida.

Nas fotos, Larissa mostrava apenas seu rosto e um pouco do seu look composto por camiseta branca e um blazer rosa. A maquiagem da atriz combinava com o look, uma vez que ela estava usando sombra rosa.

“Uma beleza”, escreveu em inglês a estrela da novela “Além da Ilusão” na sequência de três fotos publicada.

Nos comentários, o noivo de Larissa, André Luiz Frambach rasgou elogios à amada: “Meu amigo... Tu é perfeita mesmo”.

Os seguidores da artista também adoraram os cliques e rasgaram elogios nos comentários da postagem. “Coisa mais linda”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Deusa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Luxo!

Quem também recebeu diversos elogios após surgir toda produzida foi a jornalista e esposa da cantor Leonardo, Poliana Rocha.

A mãe de Zé Felipe recebeu diversos elogios ao posar com um vestido branco transparente por cima de uma regata.