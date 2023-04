Poliana Rocha esbanja estilo e beleza ao posar com vestido transparente

A jornalista Poliana Rocha recebeu diversos elogios de seus seguidores ao compartilhar foto de seu look nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 13, Poliana Rocha deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma foto exibindo seu look poderoso.

A jornalista surgiu com um vestido branco transparente de renda por cima de uma blusa regata branca básica. A influenciadora completou o look com grandes sapatos pretos de grife.

A esposa de Leonardo também usava óculos escuros e colocou a localização da postagem no aeroporto de Congonhas. “Tenham uma ótima quinta-feira”, escreveu na legenda da publicação.

Os seguidores da mãe do cantor Zé Felipe adoraram a postagem e rasgaram elogios nos comentários! “Gata e estilosa”, escreveu uma fã. E outra seguidora escreveu: “Lindona! Amei o sapato”.



