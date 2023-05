Klara Castanho radicaliza o visual e encanta ao exibir resultado: “Gata”

Atriz Klara Castanho passa por mudança radical no visual e surge loiríssima nas redes sociais

A atriz Klara Castanho (22) surpreendeu seus seguidores na manhã desta segunda-feira, 15. É que a artista decidiu renovar completamente o visual e passou por uma transformação radical nos cabelos. Ela deixou os fios castanhos para trás e surgiu loiríssima em algumas selfies compartilhadas em seu perfil do Instagram.

Klara sempre manteve os fios castanhos curtos como marca registrada, mas a atriz, que dá vida a personagem ‘Angela’ na série da Netflix ‘Bom dia, Verônica’, passou por uma mudança drástica. Nos registros, foi possível notar que ela manteve o cabelo na altura dos ombros, mas o tom foi renovado e ela surgiu com os fios bem claros, em um tom de dourado.

Nos comentários, celebridades e seguidores ficaram encantados com o resultado e deixaram uma chuva de elogios à transformação de Klara: “Gata”, disparou a atriz Mel Maia (19). “Minha linda, te amo”, escreveu a apresentadora Maísa (20). “Nossa, amei”, elogiou a atriz Larissa Manoela (22). “Angela de cabelo novo?”, uma seguidora perguntou. “Agora é Klara Loira”, brincou mais uma com o sobrenome da artista.

Klara Castanho posa com elenco da 3ª temporada de 'Bom Dia, Verônica':

A atriz Klara Castanho está confirmadíssima no elenco da terceira temporada da série Bom Dia, Verônica, produção da Netflix! A artista deixou os seguidores animados ao surgir ao lado da equipe no anúncio das novas gravações do seriado.

Além de Klara, o elenco conta com outros nomes importantes da dramaturgia nacional, como os novos integrantes da equipe, os atores Rodrigo Santoro (47) e Maitê Proença (65). Nas imagens, a atriz ainda aparece ao lado da protagonista, vivida por Tainá Müller (40), e de Reynaldo Gianecchini (50): "Oficialmente iniciamos 3ª temporada. E estamos atrás de um Bom dia.", escreveu Klara na legenda.