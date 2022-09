Kim Kardashian surge estilosa em look com estampa de onça

A influenciadora Kim Kardashian esbanjou estilo ao compartilhar em suas redes sociais uma série de fotos usando uma peça com estampa de onça

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 16h27

Nesta quarta-feira, 28, Kim Kardashian (41) deixou seus fãs babando ao esbanjar beleza com um look estiloso e diferenciado.

A influenciadora apareceu em fotos compartilhadas no seu Instagram com uma peça única com estampa de onça.

Além de compartilhar alguns cliques em seus stories, a estrela do reality-show "The Kardashians" ainda publicou um carrossel composto por 10 fotos. “Menina onça”, escreveu a modelo na legenda.

Nos comentários, os seguidores da ex-esposa de Kanye West (44) adoraram a publicação! “Bebê de um bilhão de dólares”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Deusa máxima”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Reprodução: Instagram

Tia e sobrinha!

Recentemente, Khloé Kardashian (37) apareceu combinando looks com sua sobrinha Chicago (4), filha de Kim Kardashian e Kanye West.

Khloé compartilhou detalhes dos bastidores luxuosos em um ensaio fashionista com Chicago. Nos registros, elas aparecem usando o mesmo vestido.