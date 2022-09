Khloé Kardashian ostenta corpão sarado em biquíni mínimo e choca web: ''Você é quente''

Estrela do 'The Kardashians' Khloé Kardashian quase mostra demais ao ostentar corpão sarado em biquíni mínimo

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 10h44

Khloé Kardashian (37) definitivamente deixou os seus milhões de seguidores boquiabertos na noite da última quinta-feira, 09. A estrela do The Kardashians (Star+) provou que está com tudo ao compartilhar novos registros de biquíni.

Dona de um corpo escultural, a empresária ostentou seu abdômen trincado ao compartilhar um clique de biquíni azul no formato asa delta cavadíssimo na beira da piscina da sua nova mansão em Los Angeles, na Califórnia.

O clique, é claro, causou uma movimentação na fã base do clã Kardashian-Jenner: "Envelhecendo como vinho", brincou uma fã. "Você é quente, garota! Preciso de água", babou outra. "Você está deslumbrante", disse uma terceira.

Khloé Kardashian quase mostra demais ao ostentar corpão sarado em biquíni mínimo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Khloé Kardashian quebra o silêncio sobre o nascimento do segundo filho com o ex-namorado:

Ainda nas últimas semanas, Khloé Kardashian quebrou o silêncio ao falar sobre o segundo filho com o ex-namorado, o atleta Tristan Thompson (31). Os dois também são pais da pequena Thrue Thompson, de 3 anos.

Vale lembrar que o ex-casal conceberam o segundo filho por meio de barriga de aluguel em novembro de 2021, antes da descoberta da traição do atleta com Maralee Nichols (31) e com o anúncio da gravidez dela, um menino chamado Theo, de apenas um ano.