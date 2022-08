Khloé Kardashian quebra o silêncio ao falar sobre o segundo filho com o ex Tristan Thompson

A socialite Khloé Kardashian falou sobre o nascimento do segundo filho com o ex-namorado, Tristan Thompson

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 15h29

Khloé Kardashian (38) finalmente falou sobre a chegada do segundo filho, por meio de barriga de aluguel, com o ex Tristan Thompson (31). Em entrevista a revista Elle norte-americana, a socialite comentou sobre o bebê pela primeira vez.

A empresária revelou que adora todos os desafios da maternidade, tanto as partes boas quanto as mais difíceis. "Meus filhos me desafiam a ser capaz de transformar pessoas pequenas em grandes e isso é realmente incrível, uma honra e um presente", disse.

De acordo com ela, é assustador ser mãe nesses tempos onde as crianças têm fácil acesso às informações. "Temos que levar esses papéis muito a sério, especialmente nos dias de hoje, com o quanto de acessibilidade as crianças têm e o tanto de informações às quais são expostas tão jovens. É muito assustador, mas eu assumo meu trabalho muito seriamente. Eu amo muito isso", concluiu.

Vale lembrar que Khloé e Tristan conceberam o segundo filho por meio de barriga de aluguel em novembro de 2021, antes da descoberta da traição do atleta com Maralee Nichols e com o anúncio da gravidez dela, um menino chamado Theo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Khloé Kardashian (@khloekardashian)

