Kelly Key ostenta tanquinho e mais em fotos feitas pela filha: 'Musa'

Dona de curvas saradas, Kelly Key ostenta tanquinho desenhado em cliques feitos pela herdeira mais velha, Suzanna Freitas

A cantora Kelly Key impactou neste sábado, 30, ao compartilhar fotos tiradas pela sua filha mais velha, Suzanna Freitas, na rede social. Ostentando suas curvas bem saradas, a artista fez muita gente babar com tanta beleza.

Musa fitness, a loira exibiu seu tanquinho ao aparecer de biquíni nos registros. De frente e de costas, ela posou para a herdeira, fruto do relacionamento vivido com o cantor Latino no passado, e esbanjou seu corpaço bem desenhado.

"Depois que minha fotógrafa oficial chegou, meu feed agradece @suzannafreitas", escreveu a cantora na legenda. Nos comentários, a influenciadora logo recebeu vários elogios. "Musa linda", falaram. "Toda linda", admiraram outros.

Nas últimas semanas, Kelly Key já havia parado tudo com cliques de frente e de costas em uma praia em Angola, país onde mora com o marido, o empresário Mico Freitas, e o filho caçula, Arthur Freitas. Recentemente, ela deu o que falar ao anunciar uma "separação" dos filhos mais velhos.

Kelly Key fala sobre participar do BBB

Mesmo afastada do cenário artístico, Kelly segue sendo lembrada por seu trabalho e simpatia com o público. Prova disso foi o convite que ela recebeu em 2020 para participar do Big Brother Brasil. Na época, a mãe de Suzana Freitas disse "não" a Boninho e deixou muitos fãs tristes. "A decisão de não participar do BBB na época foi baseada em minhas prioridades e projetos pessoais. Embora seja uma plataforma incrível, eu sentia que não era o momento certo para mim", afirma em entrevista dada à CARAS.

Questionada se já chegou a repensar sobre a oportunidade, a cantora garante que está satisfeita com a decisão e, no momento, tem focado em suas demandas profissionais. "Hoje, ainda acredito que cada oportunidade deve ser avaliada com cuidado, alinhando com meus valores e onde quero direcionar minha energia. Neste momento estou bem focada nos meus novos negócios e a demanda deles na minha vida", finaliza.