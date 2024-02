Karoline Lima exibe antes e depois do corpão esculpido após novas plásticas

Ex de Éder Militão, Karoline Lima comemora ‘recauchutada’ no visual e impressiona ao exibir resultado de lipoaspiração e mastopexia

Na última quinta-feira, 01, a influenciadora digital Karoline Lima usou as redes sociais para exibir a evolução de seu físico. A loira, que se submeteu a uma lipoaspiração e a mastopexia, impressionou ao mostrar o antes e depois da transformação após as cirurgias plásticas. Com o corpão esculpido e turbinado, ela celebrou os resultados.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Karoline publicou um vídeo com os bastidores do processo. Mas antes de passar pela mesa de cirurgia, a influenciadora revelou detalhes da operação. Ela explicou que gostaria de dar uma ‘recauchutada' em seu visual, para ‘melhorar’ os seios e ‘retocar' sua antiga lipoaspiração no abdômen.



A loira ainda compartilhou que a motivação por trás de sua decisão de realizar novos procedimentos estéticos foi impulsionada pelas transformações em seu corpo após o nascimento de sua primeira filha: “É porque eu fui mamãe”, disse sobre Cecília, fruto de seu relacionamento anterior com o jogador de futebol Eder Militão.

Na sequência, Karoline não apenas exibiu as marcações em seu corpo antes da cirurgia, mas também compartilhou detalhes do resultado imediato dos procedimentos. Ao final, a influenciadora revelou a notável transformação em seu abdômen, que conquistou maior definição, e em seus seios, que ganharam um novo contorno.

“Resultado mais aguardado da vida!!!!!! Não consigo explicar minha felicidade”, disse a famosa, que ganhou muitos elogios nos comentários da publicação: “E eu querendo fazer lipo pra ter o “antes” dela”, uma admiradora brincou. “Super mega ultra recauchutada, ficou incrível”, disse mais uma. “Ficou linda! Um grande babado!”, outra exaltou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Vale lembrar que além de passar por algumas transformações em sua aparência, Karoline também vive algumas mudanças em sua vida amorosa. Ex-namorada do jogador de futebol Éder Militão, com quem tem uma filha, ela está sendo apontada como suposto affair do zagueiro Léo Pereira, que faz parte do elenco do Flamengo.

Karoline Lima brinca sobre affair com outro jogador:

Em seu perfil no Instagram, Karoline, que foi vista ao lado do jogador em uma praia no Rio de Janeiro, deixou pistas no ar. Em meio aos rumores, ela divertiu os seguidores ao comentar sobre o que fez em suas férias na orla carioca: "Comi milho e tomei caipirinha, que bom que já sabem! Pelo menos eu não preciso contar”, brincou e disse que seu coração está ‘de boa’

Além de dar a entender que seus seguidores já adivinharam o affair, a modelo também fez questão de ‘marcar território’ no perfil do jogador. Karoline deixou um comentário pra lá de inusitado em uma postagem de Leo: “Karolino”, ela entregou o novo apelido de seu suposto affair, que já estaria sendo chamado assim por amigos próximos e seguidores da loira.