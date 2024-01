Ex de Militão, Karoline Lima brinca sobre affair com outro jogador: “Já sabem”

Em meio aos boatos de romance com jogador do Flamengo, Karoline Lima revela como está seu coração e entrega apelido do suposto affair

Será que o coração de Karoline Lima já tem um novo dono? A influenciadora digital, que é ex-namorada do jogador de futebol Éder Militão, surpreendeu ao comentar sobre os rumores de um romance com outro craque. É que ela está sendo apontada como suposto affair do zagueiro Léo Pereira, que faz parte do elenco do Flamengo.

Em seu perfil no Instagram, Karoline, que foi vista ao lado do jogador em uma praia no Rio de Janeiro, deixou pistas no ar. Em meio aos rumores, ela divertiu os seguidores ao comentar sobre o que fez na orla carioca: "Comi milho e tomei caipirinha, que bom que já sabem! Pelo menos eu não preciso contar”, brincou e disse que seu coração está ‘de boa’

Além de dar a entender que seus seguidores já adivinharam o affair, a modelo também fez questão de ‘marcar território’ no perfil do jogador. Karoline deixou um comentário pra lá de inusitado em uma postagem de Leo: “Karolino”, ela entregou o novo apelido de seu suposto affair, que já estaria sendo chamado assim por amigos próximos e seguidores da loira.

Vale lembrar que apesar de terem sido vistos juntos na praia há poucos dias, os rumores circulam desde o final do ano passado. Segundo informações do 'Gossip do Dia', ela está ficando com o zagueiro Léo Pereira há algum tempo. Os dois teriam trocado beijos com frequência e não esconderiam o romance de seus amigos.

Vale mencionar também que Karoline tem uma filha, a pequena Cecilia, fruto do relacionamento com Éder Militão. Eles namoraram entre julho de 2021 e julho de 2022, quando a loira deu à luz a sua primeira filha na Espanha, em meio a uma separação conturbada. Mas o ex-casal se reaproximou desde o aniversário de um ano da pequena.

Inclusive, surgiram boatos de uma reconciliação em agosto do ano passado, quando a influenciadora passou uma temporada na casa do ex depois que ele se lesionou em uma partida. Mas a loira negou: "Não precisam procurar saber através de pessoas 'X' ou 'Y'. Mamãe conta tudo, e dessa vez não seria diferente! Não me pronunciei porque nada mudou", disse Karoline.

Leo Pereira passou o Natal com a ex-mulher:

Apesar dos rumores de um affair com Karoline Lima já circularem, o jogador Leo Pereira passou o Natal com a ex-mulher, Tainá Castro, e seus dois herdeiros. Os dois terminaram o casamento em setembro. "Celebrando o nascimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Desejo a você e sua família um feliz e abençoado Natal", postou o jogador.