Juliette rouba a cena com corpaço em body preto cavadíssimo: ''Um espetáculo''

Campeã do BBB 21, paraibana Juliette escolhe body assimétrico cavado para ensaio fotográfico e coleciona elogios de fãs famosas

A cantora Juliette (33), grande vencedora do Big Brother Brasil 21, que soma quase 32 milhões de seguidores em sua conta no Instagram, deixou os seguidores babando ao compartilhar um vídeo de um ensaio fotográfico!

No registro dos bastidores de novo trabalho, a paraibana apareceu usando um look todo preto e assimétrico. A famosa ostentou seu corpaço escultural ao surgir de body bem colado e cavado, além de uma meia-calça, salto alto e os cabelos presos em rabo de cavalo. "Sextou trabalhando", escreveu Juliette na legenda da postagem.

Os fãs, inclusive famosos, exaltaram a beleza da gata. "Belíssima né, gente?", elogiou Bianca Andrade, a Boca Rosa. "Eita, gostosa", disse Ivete Sangalo."Lindaaaa", falou Sabrina Sato. As atrizes Letícia Colin e Marina Ruy Barbosa também deixaram recados nos comentários. "Um espetáculo", "Que coisa mais lindaaaa!", "Ícone", "Perfeita", "Que mulher", "Diva do pop", babaram ainda.

Recentemente, ela rebateu críticas sobre sua aparência. Juliette iniciou o desabafo explicando que a barriguinha ficou mais evidente nos vídeos já que ela estava se apoiando na pia. Além disso, a cantora revelou que tem flacidez na região por conta de seu processo de emagrecimento e fez um alerta grave: "A forma como os corpos são tratados na internet é doentia", disparou sobre as críticas.

Confira o look de Juliette em ensaio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Juliette chama atenção ao posar de biquíni em banheira com espuma

Juliette Freire elevou a temperatura das redes sociais recentemente ao compartilhar uma sequência de cliques arrasadores. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a campeã do BBB 21 surge fazendo carão em uma banheira cheia de espuma.

Com os fios presos e usando um biquíni azul com detalhes preto, a artista chamou a atenção ao ostentar sua barriga chapada e suas curvas impecáveis.