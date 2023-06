Juliette leva fãs à loucura ao posar com look curtinho: “Deusa”

A cantora Juliette surgiu com as pernas à mostram ao posar com look curtinho enquanto aproveita as férias na Grécia

Nesta segunda-feira, 19, Juliette deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos curtindo suas férias na Grécia. A cantora surgiu com um look ousado e perfeito para o calor.

A campeã do BBB 21 surgiu em um cenário paradisíaco com as pernas à mostra em um vestido curtinho todo colorido. A peça de crochê era aberta por trás e deixava as costas da artista também em evidência. Ainda era possível ver uma tatuagem que Juliette tem nas costas.

Juliette está aproveitando as férias em uma viagem com diversas famosas como Jade Picon, Marina Sena e a cantora Vivi. Antes de chegarem na Grécia, as estrelas ainda passaram pela Croácia onde se encontraram com a cantora Lexa e seu marido MC Guimê.

Os seguidores de Juliette adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “O look perfeito”, escreveu uma fã. Outra seguidora opinou: “Esse vestido tá a coisa mais linda”. E outra admiradora ainda comentou: “Cada dia um look maravilhoso”.

“A tranquilidade de quem sabe que fica linda de qualquer jeito”, escreveu uma fã. E outra seguidora ainda brincou: “A Grécia tá passando bem gente, a deusa grega voltou pra casa”. Uma admiradora ainda disse: “Amei essa saída de praia no tricô”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

UAU!

Quem também está recebendo diversos elogios dos seguidores enquanto compartilha momentos durante a viagem para a Grécia é a influenciadora Jade Picon. A atriz da novela “Travessia” está arrancando suspiros com fotos de seu corpo escultural em cenários paradisíacos.

A participante do BBB 22 levou os fãs à loucura ao mostrar a marquinha de bronzeado em fotos com um biquíni branco. “Dia 6! Será que eu posso ficar aqui alguns meses? [Risos]”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação provocativa.