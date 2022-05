Juliana Paiva publica clique natural e fala sobre a importância da aceitação

A atriz Juliana Paiva compartilhou fotos sem maquiagem e filtros nas redes sociais e refletiu sobre a importância de se aceitar

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 15h05

Juliana Paiva(29) usou as redes sociais para fazer uma reflexão.

Na manhã desta quinta-feira, 26, uma instabilidade afetou o Instagram e os usuários não estavam conseguindo usar a função filtro no Stories. O sumiço do recurso virou assunto no Twitter, e muitos internautas prometeram voltar para o Snapchat - rede social que lançou os vídeos curtos temporários.

Após toda a repercussão, Juliana decidiu compartilhar no seu perfil oficial algumas fotos em que aparece sem maquiagem e sem filtro e aproveitou para falar sobre a importância da aceitação, já que muitas pessoas não conseguem viver sem os filtros da internet.

"Aproveitando que os filtros dos stories sumiram pra refletir... estamos nos acostumando com um mundo perfeito e irreal! Um post sem filtro e sem make pra lembrar a importância da aceitação e reconhecimento! E aí qual foi a última vez? rs Topam esse 'desafio'?", escreveu ela, desafiando os seguidores a fazerem o mesmo.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da atriz. "Que linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa demais", afirmou outra. "Ju, só falou verdade. Até hoje nem sei porque todo mundo usa filtro como se não se achassem lindas", opinou uma internauta. "Eu também acho que seria muito bom a gente se aceitar do jeito que é", concordou uma fã.

Confira as fotos naturais de Juliana: