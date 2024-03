João Guilherme choca seguidores ao surgir com novo visual: "Que horror"

Em suas redes sociais, João Guilherme choca ao surgir com novo visual e seguidores reagem negativamente ao resultado; confira!

O ator João Guilherme deixou seus seguidores boquiabertos ao compartilhar uma foto em suas redes sociais. Nesta segunda-feira, 25, o filho do cantor Leonardo surgiu com um novo visual, que não foi muito bem recebido pelos internautas.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o famoso surgiu com o cabelo longo e bagunçado, causando confusão entre seus fãs. O look foi feito para a caracterização de um personagem de uma nova produção da qual ele está participando.

No entanto, a web não perdoou o resultado e detonou o artista nas redes sociais. "Que horror", disse um internauta no X, antigo Twitter. "Cadê os amigos para avisar minha gente?", escreveu outro. "Passada", declarou mais um.

Confira o resultado:

João Guilherme em nova foto. pic.twitter.com/LkAjYh3rmW — UpdateCharts (@updatecharts) March 25, 2024

Bruna Marquezine curte show na companhia de João Guilherme

No último domingo, 24, João Guilherme marcou presença no festival de música Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. No entanto, ele chamou atenção por curtir os shows ao lado da atriz Bruna Marquezine e um grupo de amigos, levantando mais suspeitas de um possível romance entre os dois.

Eles foram flagrados cantando e dançando ao som do cantor Omar Apollo junto com a modelo Sasha Meneghel e o cantor João Lucas. Os dois não apareceram lado a lado, mas os fãs logo começaram a shippar os dois.

Vale lembrar que existem rumores há alguns meses de que eles poderiam viver um affair. Porém, os dois nunca confirmaram ou negaram qualquer envolvimento.

No festival, Bruna Marquezine caprichou na escolha do look. Ela apareceu com um vestido preto todo transparente e ostentou sua beleza impecável. Já João Guilherme apostou em uma jaqueta vermelha e camisa polo, além de acessórios como colares e um boné para curtir o festival.