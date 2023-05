Jéssica Costa choca com novo sorriso de R$ 30 mil: ''Amei''

Filha do cantor Leonardo, Jéssica Costa, coloca lentes de contato nos dentes e choca com resultado; veja

A influenciadora Jéssica Costa (29) está com o sorriso novo! Nos últimos dias, a filha do cantor Leonardo (59) passou por uma transformação nos dentes e impressionou ao exibir o resultado impecável.

Em sete dias de tratamento com o dentista Paulo Antonioli, a artista fez 12 lentes no valor de R$ 30 mil. No antes e depois da herdeira do sertanejo é possível notar que os formatos dos dentes ficaram aperfeiçoados, mais evidentes, e a cor ficou branquíssima.

Em sua rede social, Jéssica Costa surgiu radiante, comemorando o resultado perfeito. "Agora me aguentem sorrindo muito. Quem amou?", disse ela. A famosa contou que amou o trabalho do dentista e agradeceu a mudança.

Além de mudar os dentes, a influenciadora impressionou recentemente ao exibir a mudança de seu corpo em apenas 25 dias após adotar novos hábitos saudáveis em sua rotina. Ela também fez cirurgia plástica depois de eliminar 30 kg.

Veja o antes e depois do sorriso de Jéssica Costa:

Antes de Jéssica Costa - Foto: Divulgação

Depois de Jéssica Costa - Foto: Divulgação

Paulo Antonioli e Jéssica Costa - Foto: Divulgação

Filha de Leonardo faz cirurgia plástica e diz: 'Uma mulher mais confiante'

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, que é filha do cantor Leonardo, está feliz da vida com a sua cirurgia plástica. Recentemente, ela realizou o procedimento para colocar próteses de silicone e está radiante com o resultado.

Logo após a cirurgia, ela já começou a gravar stories no Instagram para revelar que deu tudo certo e está bem. Com a faixa no tórax, a jovem comemorou a mudança em seu corpo.

“Está tudo ótimo! Plena de tetas novas. Sou outra mulher, uma mulher mais confiante. Agora me aguardem”, contou ela.

Há pouco tempo, Jéssica Beatriz desabafou sobre as mudanças em seu corpo após emagrecer cerca de 30 quilos. Ela contou sobre o emagrecimento ao comparar fotos de antes e depois."Vamos falar de corpo? Óbvio que vou usar a foto do meu antes e depois mais bombada para contar um pouquinho sobre esses anos de mudança. A 1° foto foi tirada no primeiro semestre de 2020 e a 2° em Fevereiro de 2021. Mas a foto que mais retrata a minha #mudança REAL é a segunda: de 22/01/2021 até 20/03/2021 (2 MESES) A mudança é NÍTIDA! E é óbvio que esse emagrecimento tão rápido e repentino não foi de maneira 100% saudável", disse ela.