De biquíni, filha do cantor Leonardo exibe a barriga negativa

31/07/2022

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor sertanejo Leonardo, aproveitou o final de semana de sol na fazenda da família em Goiás. Tanto que ela colocou o seu biquíni fininho e foi renovar o bronzeado ao ar livre.

Nas redes sociais, ela atraiu todos os olhares ao posar apenas de biquíni estampado e saída de praia com transparência no jardim da fazenda. “Sábado de muito sol e close no coqueiro”, disse ela na legenda.

Há pouco tempo, Jéssica Beatriz desabafou sobre as mudanças em seu corpo após emagrecer cerca de 30 quilos. Ela contou sobre o emagrecimento ao comparar fotos de antes e depois. "Vamos falar de corpo? Óbvio que vou usar a foto do meu antes e depois mais bombada para contar um pouquinho sobre esses anos de mudança. A 1° foto foi tirada no primeiro semestre de 2020 e a 2° em Fevereiro de 2021. Mas a foto que mais retrata a minha #mudança REAL é a segunda: de 22/01/2021 até 20/03/2021 (2 MESES) A mudança é NÍTIDA! E é óbvio que esse emagrecimento tão rápido e repentino não foi de maneira 100% saudável", disse ela.

E continuou seu desabafo: "Nesse período da minha vida eu estava sofrendo muito e em vez de descontar na comida (igual antes) eu não comia (não sentia vontade). Eu acabava fazendo #JI, exercício e sim, usei alguns medicamentos para ajudar a inibir o apetite, porém tudo com acompanhamento médico! Enfim, em Março nem preciso falar que foi a “melhor época” do meu corpo X pior da minha mente. E sabe, eu tentei manter essa imagem, mas com o tempo virou uma cobrança tão grande que quando eu engordava um pouco, já tinha que me desenrolar em mil para fazer dietas e poses que me “deixassem magra” sabe? E na moral, isso é tão deprimente, porque acabamos passando uma imagem “perfeita” que não existe".

