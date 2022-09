Jakelyne Oliveira aposta em biquíni tomara que caia ao curtir praia no Rio de Janeiro: ''Gata!''

Jakelyne Oliveira arrancou elogios de seus fãs ao surgir tomando um banho de sol na praia usando um biquíni tomara que caia

CARAS Digital Publicado em 11/09/2022, às 12h30

Jakelyne Oliveira (29) aproveitou a tarde ensolarada do último sábado, 10, para curtir uma praia no Rio de Janeiro. A modelo então vestiu um biquíni tomara que caia arrasador e foi tomar um banho de sol com o pé na areia.

É claro que a artista registrou o momento e publicou em suas redes uma foto onde aparece esbanjando toda sua beleza e seu corpão escultural, usando um biquíni pretos sem alças e com a calcinha fininha, enquanto deixava os seus cabelos esvoaçando com o vento, tomando uma água de coco.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Dia de sol, bronze em dia!".

Rapidamente, seus seguidores passaram a comentar no post, tecendo uma série de elogios: "Gata!", disse um. "Espetáculo!", falou outro. "Linda demais!", escreveu um terceiro.

Confira a foto de Jakelyne Oliveira tomando um banho de sol na praia com um biquíni tomara que caia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jakelyne Oliveira (@jaakelyne)

Jakelyne Oliveira e Mariana esbanjam gingado ao fazerem coreografia para nova música do sertanejo

Recentemente, Jakelyne Oliveira e seu namorado, Mariano, esbanjaram gingado ao fazerem uma coreografia para a canção Taca, Taca, nova canção do sertanejo com a sua dupla, Munhoz. "O meu primeiro vídeo de dancinha da Taca, Taca aqui não poderia ser sem ela né.", escreveu Mariano na legenda do post em questão.

