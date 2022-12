Jade Picon surge com look estiloso ao posar para fotos ao lado do irmão Leo

A influenciadora Jade Picon esbanjou estilo ao compartilhar fotos ao lado do seu irmão mais velho Leo Picon

Nesta terça-feira, 6, Jade Picon (21) deixou seus fãs babando ao compartilhar uma série de fotos com um look estiloso. Nas imagens compartilhadas em seu Instagram, a influenciadora surgia ao lado do seu irmão Leo Picon (26).

A atriz da novela “Travessia” esbanjou beleza e estilo ao posar vestindo uma jaqueta e calça jeans. Por baixo da jaqueta, Jade vestia um cropped verde com “Brasil” estampado.

O irmão de Jade, Leo, usava um moletom branco com uma calça com estampa militar. O influenciador ainda usava um boné preto e tênis brancos.

Nos cliques feitos por Matheus Yashi, a intérprete de Chiara na novela das 21h apareceu segurando um grande urso de pelúcia nos braços.

Os seguidores de Jade adoraram as fotos e rasgaram elogios à dupla de irmãos nos comentários! “Lindos, lindos!!! Amo essa cumplicidade de vocês”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Lindos de viver”.

Medo!

Ainda nesta terça-feira, Jade compartilhou com seus seguidores que realizou uma série de exames de rotina e passou por um perrengue.

Isso porque, a influenciadora contou que tem medo de agulhas e teve que tirar sangue para realizar seus exames de fim de ano.