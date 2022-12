Jade Picon exibe sua beleza natural ao posar com o rosto com pouquíssima maquiagem

A influenciadora Jade Picon surgiu exibindo sua beleza natural ao postar uma foto de seu rosto e recebeu elogio da atriz Marina Ruy Barbosa

Nesta segunda-feira, 19, Jade Picon (21) encheu as redes sociais de beleza ao compartilhar em seu Instagram uma foto em close do seu rosto.

No clique feito por Matheus Yashi, a influenciadora aparecia com pouquíssima maquiagem e exibindo sua beleza natural. O que chamou atenção na foto da atriz na novela Travessia foram as sardinhas em seu rosto.

“Eu tenho uma constelação de sardinhas no rosto”, constatou a intérprete da personagem Chiara na novela das 21h na legenda da publicação.

A atriz Marina Ruy Barbosa foi aos comentários elogiar Jade e escreveu: “Aiii amo você com pouquinha make”. A influenciadora Sofia Santino, que apareceu na lista de brincadeira dos supostos participantes do BBB 23 do diretor Boninho, elogiou: “Meu Deus muito linda”.

Os fãs de Jade amaram a foto e rasgaram elogios à influenciadora nos comentários da publicação. “Você sem make: a própria perfeição”, escreveu uma seguidora. E outra fã escreveu: “Uau que gata”.

“Jadinha, você é linda demais sem make”, comentou outra fã. Outra seguidora ainda elogiou a irmã de Léo Picon (26) dizendo: “Mais bonita assim natural”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Boa forma!

Nesta última sexta-feira, 16, Jade Picon surgiu esbanjando beleza ao ser fotografada se banhando na praia no Rio de Janeiro.

A influenciadora apareceu com um biquíni fio-dental com estampa de zebra. A atriz ainda surpreendeu com sua barriga sarada e pernas tornadas.