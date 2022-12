Boninho compartilha lista enigmática com possíveis nomes para o 'BBB 23': ''Vote''

Diretor Boninho publicou lista com possíveis nomes para o BBB 23 e causou curiosidade

O diretor global Boninho (60) compartilhou neste domingo, 18, um vídeo com vários nomes conhecidos e que foram citados nas últimas semanas como possíveis integrantes do Camarote do BBB 23.

Colocando os artistas, cantores, influenciadores, atores e outras pessoas famosas na extensa lista, o esposo de Ana Furtado (48) causou curiosidade ao revelar pessoa ou pessoas que podem participar do reality show em 2023.

Inclusive, o Big Boss chegou a chamar o público para votar nos seus favoritos para entrar na casa mais vigiada do Brasil. "Vote a vontade! A grande lista BBB23 acaba de sair! Indique seus preferidos em cada categoria!", disse ele.

Nos comentários da publicação, alguns citados até se pronunciaram. "Oi?", escreveu a cantora Cleo (40), a irmã do ex-BBB Fiuk (32). A cantora Simaria Mendes (40), citada nos últimos dias para o programa, deixou carinhas de riso no post.

Veja os possíveis nomes do BBB 23:

Prêmio do BBB 23 pode ser alterado com bônus durante o jogo; Entenda

Após 12 anos, o prêmio do reality pode ser alterado durante a sua próxima edição. Segundo um comunicado da TV Globo, os participantes da vigésima terceira edição do programa poderão ver o valor final do prêmio mudar ao longo da temporada.

O prêmio do Big Brother Brasil começou com R$ 500 mil. Na quinta edição do programa, o valor aumentou para R$ 1 milhão e em 2010 o prêmio passou a ser de R$ 1,5 milhões. Essa seria a primeira alteração após 12 anos com a mesma quantia dada a todos os vencedores do reality.

Segundo o site Notícias da TV, por cada paredão que o participante voltar, ele ganhará uma quantia, ainda não revelada, que poderá ser acrescentada ao valor final do prêmio. Entretanto, só o vencedor receberá o valor adicional. O texto ainda diz que os 2° e 3° colocado também terão mudanças em suas premiações, que atualmente são de R$ 150 mil e R$ 50 mil.