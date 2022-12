Magérrima, Jade Picon é fotografada só de biquíni em dia na praia

Jade Picon exibe seu corpo sarado ao aproveitar dia de sol em praia no Rio de Janeiro

No elenco da novela Travessia, da Globo, a influenciadora digital Jade Picon (21) aproveitou o dia de sol na manhã desta sexta-feira, 16, para renovar o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro. A musa foi fotografada ao usar um biquíni estilo fio-dental e estampado.

Nas fotos, a musa apareceu caminhando na areia e também praticando futevôlei com seus amigos. No passeio, ela deixou à mostra o seu corpão sarado, com direito a barriguinha reta e pernas torneadas.

Nesta semana, Jade Picon contou que chorou durante a sessão de terapia ao lembrar de sua infância. ”Nossa, gente! E termina a noite chorando. Terapia, foi! Caramba, que doido né? De um tempo pra cá eu tenho me interessado por lembrar da minha infância e de coisas que eu passei, que eu vivi e que possam ter algum nexo com as coisas da minha vida de hoje”, iniciou a famosa, e completou: ”Algumas características minhas e é muito doido, né? Você dar esse mergulho no seu passado. Vocês podem ver que é bem intenso também” .

Fotos: Dilson Silva / AgNews

João Guilherme exibe conversa com Jade Picon

Nas redes sociais, o ator João Guilherme (20) mostrou uma mensagem que mandou para a ex-namorada, a atriz Jade Picon (21). Um fã de João perguntou em uma caixinha se ele e Jade ainda se falavam, e o cantor mostrou através de um print da conversa dos dois no WhatsApp, mostrando um trecho do diálogo.

“Sim, inclusive achei esse tanto de óculos da minha querida amiga hoje”, escreveu ele, mostrando que enviou uma foto dos óculos de grau de Jade.