A influenciadora digital Jade Picon (20) usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 18, para compartilhar fotos de um ensaio que fez em um supermercado popular no Rio de Janeiro!

A ex-BBB surgiu fazendo poses no local, usando um look moderno e estiloso, uma camiseta do rapper americano 50 Cent e uma caça preta com bolsos e detalhes em metal.

Exibindo o novo visual com os fios mais curtos para viver sua primeira personagem nas telinhas, na próxima novela das nove, Travessia, ela completou o visual com óculos escuros e deixou à mostra a marquinha de biquíni.

"Comprinhas para casa", escreveu Jade na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, os fãs elogiaram a gata. "Mulher, mas tu é um evento!! E venta mesmo, faz de brisas, leves, furacões", disse Linn da Quebrada. "Uma perfeição de mulher", "Deusa até fazendo a feira!", "Sua beleza é inexplicável", destacaram.

Alguns internautas se divertiram com a postagem e comentaram sobre o preço dos alimentos no mercado. "Jade tá valendo R$16,98", "A careza das batata, meu Deus", "Olha o preço da batata", "A batata congelada tá com o preço bom que mercado é esse".

Jade Picon exibe marquinha de biquíni em ensaio no mercado:

