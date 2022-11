Jade Picon exibe corpo escultural ao aparecer de biquíni em sua casa no Rio de Janeiro

A influenciadora Jade Picon mostrou a boa forma ao surgir de biquíni na piscina de sua casa no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 16h32

Nesta sexta-feira, 11, Jade Picon (21) deixou os seguidores babando ao aparecer apenas de biquíni em seu Instagram.

A influenciadora apareceu com um biquíni laranja vibrante na piscina de sua mansão no Rio de Janeiro, onde está gravando a novela das 21h “Travessia”.

Na beira da piscina, a intérprete de Chiara fez carão e posou nos seus stories antes de sair para as gravações da novela no Projac.

Antes de sair para gravar Travessia, Jade comentou sobre a importância do banho de piscina no seu dia a dia: “Só esses 20 minutinhos que é uma hidratação de cabelo, um mergulhinho, uma coisinha já faz toda a diferença no meu dia”.

Reprodução: Instagram

Que encontro!

Nesta quinta-feira, 10, Jade compartilhou nas redes sociais imagens de um evento de uma marca de grife que compareceu em São Paulo.

No evento, a atriz de “Travessia” se encontrou com a apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann e compartilhou uma foto do momento do encontro.