Jade Picon exibe abdômen trincado em look laranja poderoso: "Deusa"

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon surgiu esbanjando beleza ao posar com um look laranja poderoso nas redes sociais

Redação Publicado em 01/08/2022, às 09h54

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon (20) aproveitou o domingão, 31, para compartilhar um vídeo esbanjando beleza nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Jade Picon surgiu desfilando com um look laranja estampado e um blazer oversized marrom, e claro, surpreendeu seus seguidores com a beleza.

A influenciadora deixou a barriguinha sarada e as pernas torneadas à mostra com o look que contava com um top cropped e uma minisaia.

Não demorou para os fãs de Jade Picon marcarem presença nos comentários da publicação, exaltando a beleza da morena: "Uma deusa", escreveu uma seguidora. "O look de milhões", destacou outro. "Coisa mais linda", disse o terceiro.

Veja o vídeo compartilhado por Jade Picon:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

De biquíni fio-dental, Jade Picon atrai os olhares em dia na praia

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon (20) deu um show de beleza ao curtir um dia ensolarado em uma praia no Rio de Janeiro. Na última quinta-feira, 28, ela foi fotografada enquanto se divertia ao ar livre em um momento de folga. A estrela entrou no mar para se refrescar e também renovou o bronzeado na areia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!